Главный тренер "Злина": "Игроки, конечно, хотели встретиться с "Арсеналом" и "Миланом"

Главный тренер "Злина" Богумил Паник признался, что его игроки хотели в групповом турнире Лиги Европы встретиться с именитыми клубами. Соперниками чешского клуба стали "Локомотив", "Копенгаген" и "Шериф".

– Игроки, конечно, хотели встретиться с "Арсеналом", "Лацио", "Миланом", но теперь у них есть мотивация выйти в следующий этап, чтобы там с ними сыграть, – цитирует Tyden Паника. – Настрой на групповом турнире не снизится. Все соперники для нас очень сильны. "Копенгаген" хорошая команда, в Дании большая футбольная культура. "Локомотив" – большой клуб с Востока, имеет прекрасный стадион. У "Шерифа" тоже большая история. Мы рады, что оказались в такой компании, но не боимся их.

Я уверен, что даже стадион в Оломоуце будет заполнен, поскольку наш не соответствует требованиям УЕФА. Имена соперников привлекут фанатов. Это будет праздник, и болельщики на него придут.