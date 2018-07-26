19:23 | Футбол — Лига Европы

Главный тренер "Уфы": "При уходе на перерыв возникла перепалка, которая быстро погасла"


Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал ситуацию, которая возникла при уходе его команды на перерыв в матче второго отборочного раунда Лиги Европы против "Домжале" (0:0). Со стороны могло показаться, что тогда между представителями клубов вспыхнул конфликт.

- Как такового конфликта не было. Не понимаю, что там точно произошло. Кротов получил травму, ему нужно было покинуть поле. Просто возникло недопонимание. Случилась перепалка, которая быстро погасла в подтрибунном помещении, - сказал Томаров. (Илья АНДРЕЕВ)

Уфа - Домжале

 

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