16:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Главный тренер "Спарты" Пожар: "Ростов" сделал все возможное, чтобы мы не видели их контрольных игр"

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Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар считает, что "Ростов" сделал все возможное, чтобы представители пражской команды не смогли посмотреть товарищеские матчи команды. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" – "Спарта" состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, ответный – 23-го в Праге.

– "Ростов" сделал все возможное, чтобы наши представители не смогли посмотреть их товарищеские матчи, – приводит портал prazsky.denik.cz. слова Пожара. – Но мы – партизаны и получили очень подробную информацию о сопернике. Ставки невероятно высоки, так что понять "Ростов" тоже можно. "Спарта" сможет подготовиться к двухматчевому противостоянию.

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