Главный тренер "Спарты" Пожар: "Ростов" сделал все возможное, чтобы мы не видели их контрольных игр"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар считает, что "Ростов" сделал все возможное, чтобы представители пражской команды не смогли посмотреть товарищеские матчи команды. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" – "Спарта" состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, ответный – 23-го в Праге.

– "Ростов" сделал все возможное, чтобы наши представители не смогли посмотреть их товарищеские матчи, – приводит портал prazsky.denik.cz. слова Пожара. – Но мы – партизаны и получили очень подробную информацию о сопернике. Ставки невероятно высоки, так что понять "Ростов" тоже можно. "Спарта" сможет подготовиться к двухматчевому противостоянию.