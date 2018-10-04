Главный тренер "Славии": "Можем гордиться своей игрой"

Главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски на пресс-конференции после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы высоко оценил действия своих футболистов, но посетовал на плохо проведенную завершающую часть встречи, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Мы изначально хотели показать комплексную, хорошую игру, можем гордиться нашей игрой со всех сторон. Но у нас не получилось самое важное - концовка и голы. Во втором тайме мы играли лучше однозначно, но "Зенит" нанес два удара в створ, один из них завершился забитым мячом. Это опыт, который и решает исход игр.

- Что вы думаете о пропущенном мяче?

- Кокорин удачно вышел, получил мяч, забил. Такие мячи нельзя терять. Не знаю, может быть, защитники были сбиты с толку чем-то. Может, Дзюба сделал движение, которое смутило футболистов.

- Как вы оцените игру юного Матоушека?

- Чувствовалась нервозность в его игре. Задачей Матоушека было создание пространства для полузащитников, и в некоторой мере это у него получилось. Но в некоторых случаях Матоушек мог сыграть лучше.

- Какой момент был самым обидным?

- По-разному можно трактовать остроту каждого момента. Когда Матоушек выходил два в одного был хороший эпизод, Стох в перекладину попал, был момент у Соучека. Вратарь "Зенита" цдар Хушьауэр один из ключевых ударов. У нас было 12 ударов в створ

- "Копенгаген" выиграл у "Бордо". Следующий матч с датчанами - ключевой?

- Все матчи ключевые, ведь их всего шесть в группе.

- Перед матчем вы сказали, что были бы рады, если бы примерили роль ЦСКА в игре с "Реалом" (1:0). Но получилось, что вы как раз заняли место "Реала". Лукавили?

- Признаюсь, мы хитрили. Если бы "Зенит" владел мячом, нам было бы тяжело. У нас странное ощущение: хорошая игра не принесла нам ни единого очка. Наши труды никак не вознаграждены.

Гиперудача "Зенита": Кокорин и Лунев спасли Питер в Лиге Европы