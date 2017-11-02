Главный тренер "Шерифа": "Старались выключить из игры Фернандеша и Миранчуков"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что его подопечные действовали компактно. Специалист отметил, что фланговые игроки его команды смогли сдержать лидеров соперника – Мануэла Фернандеша, а также Алексея и Антона Миранчуков.

– Мало что получилось сделать у лидера "Локо" Мануэла Фернандеша. Проводили специальную работу перед матчем, чтобы закрыть его?

– Да, у "Локо" есть ключевые игроки, которых мы постарались выключить, – Фернандеш и Миранчуки. У нас отличные крайние защитники, Криштиано и Сушич, которые прекрасно справились с задачей. Плюс в центре мы тоже действовали компактно. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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Трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"