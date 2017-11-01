Главный тренер "Шерифа": "Мы не "Зенит", но в обороне против "Локо" сидеть тоже не будем"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин накануне матча группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" выразил надежду, что его команде удастся отобрать очки у железнодорожников, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он подчеркнул, что команда не будет отсиживаться в обороне.

- Нам предстоит очень важная игра с командой, которая лидирует в чемпионате - у нее все хорошо в физическом и особенно в психологическом плане, - отметил итальянец. - Но мы хотим показать свою лучшую игру! Понятно, что все будет иначе, чем в Тирасполе. И чем в Петербурге, где "Зенит" много атаковал и позволял "Локо" ловить себя на контратаках. Но не подумайте, отсиживаться всей командой в обороне "Шериф" не будет. Настраиваю свою команду на агрессивный футбол и на мысли о победе.

Матч "Локомотив" - "Шериф" состоится 2 ноября, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.