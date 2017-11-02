Главный тренер "Шерифа": "Могли забить "Локомотиву" и больше"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что Никита Медведев, как и замененный из-за травмы бедра Гильерме, является вратарем топ-уровня. Российская команда пропустила оба мяча после того, как основной голкипер покинул поле.

– Иногда, когда думаешь, что результат матча очевиден, он может получиться очень непредсказуемым. Мы, безусловно, рады, что одержали победу над такой командой, как "Локомотив". Это очень сильный соперник, у него отличные футболисты. Но мы могли забить больше, моменты, к примеру, имел Бадибанга. В конце соперник сильно давил и прессинговал, но мы смогли выстоять и счастливы, что набрали три очка.

– Не считаете, что матч стал словно продолжением игры в Тирасполе, а "Локомотив" не сделал выводы, плюс его еще подвела травма Гильерме?

– В Тирасполе тоже была хорошая игра. Как у "Локо", так и у нас были моменты. Гильерме – хороший вратарь, провел отличный матч две недели назад, сегодня тоже выручил пару раз. А сила нашей команды в том, что мы верим в себя до конца и не падаем духом.

– Есть ли соперники подобного уровня в чемпионате Молдавии?

– Есть хорошие и серьезные команды. Но, повторю, "Локомотив" – это клуб топ-уровня. И Лига Европы – совсем другой турнир.

– Вы сегодня 12 раз били из-за штрафной. Специально дали такую установку игрокам и учли, что произошла замена вратаря у "Локомотива"?

– Нужно бить абсолютно всегда, когда есть возможность. Второй гол был забит отличным ударом, трудно достать такой мяч. А моменты нужно создавать всегда независимо от того, произошла ли замена вратаря или нет. Считаю, что и резервный голкипер у "Локо" (Медведев) – топ-уровня. И он сыграл сегодня очень хорошо. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Шериф"