Главный тренер "Прогреса" Паоло Амодио: "Никогда не видел такой хорошей синтетики, как в Уфе"

Главный тренер люксембургского "Прогреса" Паоло Амодио - о завтрашнем матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Уфы".

- Завтра вы увидите, в какой футбол играет наша команда, - сказал Амодио. - Главный наш принцип: если хорошо тренируетесь, то будете добиваться успеха.

- Что знаете об "Уфе"?

- Мы смотрели много видео по этой команде, они сильны физически, много бегают, завтрашняя игра обещает быть очень тяжелой. Индивидуально никого не могу выделить, отмечу всю команду, которая хорошо организована и смотрится целостно.

- Что важнее, забить здесь или не пропустить?

- Было бы хорошо сделать и то, и другое, все рассудит игра. Поле здесь очень хорошее, никогда не видел такого хорошего синтетического газона, как в Уфе.



- Как выглядит ваша задача на Лига Европы?

- Победа над "Габалой" была едва ли не великой, завтра нас ждет еще одно большое испытание, попытаемся добиться еще одного хорошего результат, мы готовы к игре.