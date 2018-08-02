Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко: "Жаль, что болельщики "Зенита" не смогут посетить домашний матч Лиги Европы против нашего клуба"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко признался, что сожалеет о том, что болельщики "Зенита" не смогут посетить домашний матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы из-за санкций УЕФА. Белорусский клуб является соперником петербуржцев на данной стадии турнира.

- Понятно, что фаворитом в нашем двухматчевом противостоянии будет считаться "Зенит", и это нормально, - цитирует ТАСС Гуренко. - При этом футболисты минского "Динамо" горят желанием себя проявить, хотят проверить себя, насколько они готовы играть в той же РПЛ, поэтому думаю, что это будет в первую очередь интересное противостояние.

Единственным минусом станет тот момент, что болельщики "Зенита" не смогут посетить домашний матч Лиги Европы из-за санкций УЕФА.

Напомним, "Зенит" был наказан проведением домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы без зрителей по итогам встреч турнира сезона-2017/18.

Первую встречу с "Динамо" "Зенит" проведет в гостях 9 августа, ответная игра состоится неделю спустя в Санкт-Петербурге.











