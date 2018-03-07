Главный тренер "Лейпцига": "Зенит" гораздо опытнее, его игра впечатляет"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита" назвал питерский клуб фаворитом противостояния. По его словам, главной задачей его команды в первой игре станет оставить ворота в неприкосновенности.

- Манчини назвал "Лейпциг" молодой, динамичной и быстрой командой. Как вы охарактеризуете "Зенит" и кого из игроков выделите?

- Я полностью согласен со словами Манчини о нас (улыбается). У "Зенита" намного больше опыта, чем у нас. Стоит выделить Ивановича - у него за спиной отличная карьера в "Челси". Есть ряд других мастеровитых игроков - мне нравится Ригони, у которого сильная и правая, и левая нога, Кокорин - против них тяжело обороняться. С атакующей линией "Зенита" нужно играть внимательно и осторожно. Соперник действует на поле жестко, забил уже 17 голов в Лиге Европы - это впечатляет. Завтра перед нами стоит задача достичь положительного результата - для меня лично это значит не пропустить. Пока в домашних играх на европейской арене нам это не удавалось. (Егор БЫЧКОВ)

Матч "Лейпциг" - "Зенит" состоится 7 марта, начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.