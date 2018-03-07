Главный тренер "Лейпцига": "Хочется поехать в Санкт-Петербург с преимуществом и пройти "Зенит"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита" сказал, что его команде по силам пройти петербуржцев. Специалист также подчеркнул, что "быкам" не хватает опыта и концентрации во многих эпизодах.

– С чем связано то, что "Лейпциг" пропускает в каждом домашнем матче? Это большая проблема для команды?

– Большая или нет, это – проблема. Хотелось бы поехать в Санкт-Петербург с преимуществом и пройти "Зенит" не за счет голов на выезде, как это было в случае с "Наполи". Нам действительно не хватает опыта и концентрации во многих эпизодах, но хочу отметить – мы прошли сильную итальянскую команду, это дорогого стоит. Нам по силам пройти и "Зенит". (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.