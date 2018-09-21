Главный тренер "Копенгагена": "У "Зенита" хорошая команда с четким планом игры. Но он ничем не удивил"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен на пресс-конференции после матча 1-го тура Лиги Европы с "Зенитом" (1:1) отметил, что петербургская команда ничем его не удивила.

– Вы согласны, что "Копенгаген" создал больше шансов, чем было реализовано? - вопрос Сольбаккену.

– Это была хорошая игра – до момента, когда мы сравняли счет. После этого мы увлеклись погоней за тем, чтобы забить второй мяч, было слишком много потерь, борьбы. Качество игры упало.

– Удивил ли вас чем-нибудь "Зенит"?

– Нет. Это очень хорошая команда с четким планом игры. У них все было проработано, они знали, что делать, и показали себя очень хорошо.

– Стратегически – ничья дома это успешный для вас результат?

– Мы довольны результатом, потому что он соответствует сегодняшней игре. Но конечно хорошо было бы выиграть. (Егор Бычков)