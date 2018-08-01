23:29 1 августа | Футбол — Лига Европы

Главный тренер "Домжале" Симон Рожман: "В матче с "Уфой" постараемся осуществить мечту"


Главный тренер "Домжале"  Симон Рожман заявил, что в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Уфы" его команда постарается осуществить мечту.

- Мы имеем дело с организованной российской машиной, - цитирует Рожмана официальный сайт "Домжале". - Знаем, что нас ожидает сложный матч в четверг, но рассчитываем на поддержку болельщиков. В первой игре нам удалось грамотно выстроить оборону, а также развивать атаки. Если мы продолжим работать на подобном уровне, то будем на шаг ближе к осуществлению мечты.

Первый матч между "Уфой" и "Домжале" закончился вничью (0:0). 

Домжале - Уфа

 

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