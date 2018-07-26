Главный тренер "Домжале": "Мы сыграли с "Уфой" лучше, чем могли"

Главный тренер "Домжале" Симон Рожман прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы.



- Поздравляю моих игроков. Мы сыграли лучше, чем можем. Мы знаем, что такое российская лига, насколько она сильна, что такое "Уфа". Но мы показали хороший футбол. Уровень наших чемпионатов несравним. Так что мы очень довольны тем, что сыграли вничью, - сказал Рожман.



- Не показалось, что литовская бригада арбитра сегодня была больше на вашей стороне?

- Никогда не говорю о рефери. И сейчас говорить об этом не собираюсь. Думаю, что это был хороший матч со стороны обеих команд. (Илья АНДРЕЕВ)

Ответный матч состоится в Домжале 2 августа.