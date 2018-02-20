Главный тренер "Црвены Звезды": "Перед матчем с ЦСКА пенальти не тренировали"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против с ЦСКА отметил, что по первому матчу армейцы произвели впечатление слаженного коллектива. Напомним, игра в Белграде завершилась вничью со счетом 0:0.

– Согласны с тем, что победит та команда, которая первая забьет?

– Я не могу сказать игрокам, давайте рассчитывать, как будем забивать: первыми или потом. Могу заверить только в том, что мы выложимся на сто процентов.

– Планируете ли вы играть на контратаках?

– Не могу точно сказать, как будем играть. Вообще мы не играем в контратакующий футбол и в Белграде не играли так. Но в какой-то момент мы можем начать действовать и так. Это будет зависеть от хода матча.

– Тренировали ли пенальти, ведь это может быть решающим моментом для исхода матча?

– Нет, этого не делали. Отмечу, что я был не очень доволен результатом первого матча. Посмотрим, что принесет второй.

– Какой игрок в стане соперника самый опасный?

– ЦСКА имеет много индивидуально сильных игроков, и по первому матчу они произвел впечатление слаженного коллектива. Многие армейцы играют или играли за сборную своей страны. Не могу выделить кого-то конкретно. Есть ряд сильных футболистов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.