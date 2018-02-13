23:25 13 февраля | Футбол — Лига Европы

Главный тренер "Црвены Звезды": "Оборона ЦСКА - одна из сильнейших в Европе"


Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Специалист также добавил, что оборона армейцев - одна из сильнейших в Европе.

 
Вторник. Белград. &quot;Црвена Звезда&quot; - ЦСКА - 0:0. Понтус ВЕРНБЛУМ (слева) пытается остановить Александра ПЕШИЧА.Акинфеев и туман. ЦСКА выстоял, но насторожил

– Я доволен нашей игрой, большей ее частью, - сказал Милоевич. - Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница. Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне. Единственное, Вернблум снова действовал на позиции защитника. Также у ЦСКА теперь есть Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния. Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда.

Однако и мы сегодня показали качественный футбол. Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс.

– В ответном матче у армейцев не сыграет Головин. Для вашей команды это плюс?

– Головин отличный, очень способный игрок, но помимо него есть другие высококлассные игроки, которые могут его заменить. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Црвена Звезда - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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