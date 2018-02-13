Главный тренер "Црвены Звезды": "Оборона ЦСКА - одна из сильнейших в Европе"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Специалист также добавил, что оборона армейцев - одна из сильнейших в Европе.

– Я доволен нашей игрой, большей ее частью, - сказал Милоевич. - Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница. Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне. Единственное, Вернблум снова действовал на позиции защитника. Также у ЦСКА теперь есть Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния. Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда.

Однако и мы сегодня показали качественный футбол. Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс.

– В ответном матче у армейцев не сыграет Головин. Для вашей команды это плюс?

– Головин отличный, очень способный игрок, но помимо него есть другие высококлассные игроки, которые могут его заменить. (Михаил ГОНЧАРОВ).