Главный тренер "Црвены Звезды": "Мы приспособимся к погодным условиям, которые будут завтра"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против с ЦСКА отметил, что армейцам холодная погода более привычна, чем его команде.

– Какие ощущения перед игрой, за счет чего планируете сдерживать ЦСКА?

– Особых ожиданий нет. Мы постараемся победить ради нашей страны. ЦСКА – очень сильный соперник, который неоднократно играл в Лиге чемпионов. Он набрал много очков в этом турнире. Но мы полностью выложимся, чтобы добиться хорошего результата и сыграть достойно.

– Как команда готовится к матчу при низкой температуре – завтра ожидается мороз?

– Вероятно, для ЦСКА привычно играть в холод. Но они будут в тех же условиях, что и мы. Даже если на первых минутах будет тяжело, мы приспособимся к той температуре, которая будет.

– Насколько реален был перенос матча в Сочи?

– Я не могу дать подробного ответа. Для этого есть специальная организация, решающая этот вопрос. Думаю, что матч должен состояться завтра. Если что-то поменяется, об этом проинформируют. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч ЦСКА – "Црвена Звезда" состоится 21 февраля, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.