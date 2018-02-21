Главный тренер "Атлетика": "Опасно говорить, что у "Спартака" нет шансов"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака", выразив надежду, что его команда завершит дома начатое в Москве. Напомним, на "Открытие Арене" клуб из Бильбао победил 3:1.

– Первый матч сложился для нас весьма успешно, - сказал Сиганда. - Но расслабляться рано. Теперь нужно поставить точку в этом противостоянии. А болельщики обязательно нам помогут и сделают так, чтобы "Спартаку" было неуютно. Чтобы он постоянно помнил, что играет вдали от дома, на "Сан-Мамесе". Говорить, что у "Спартака" нет шансов – очень опасная затея. Поэтому я воздержусь. Очевидно, что "Спартак" будет зол и агрессивен в атаке. Наша задача – достойно на это ответить. И хотим не просто удержать преимущество, а еще раз победить.

Сыграет ли Адурис? Он с нами. Финальное решение я приму в день матча. Но в любом случае мы должны помнить, что сильны не кем-то конкретно, а всей командой.

А что касается противостояния фанатов, о котором много говорят, но это вопрос к службам безопасности. Пусть будет жарко, но только с точки зрения футбола. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.