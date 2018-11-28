Главный тренер "Астаны" пообещал пробежать в трусах в случае победы в Лиге Европы

Главный тренер "Астаны" Роман Бабаян перед матчем Лиги Европы с киевским "Динамо" ответил на вопрос о том, что он готов сделать в случае, если его команда выиграет турнир.
– Многие тренеры перед стартом турнира идут на пари. Готовы ли Вы что-то сделать, если "Астана" выиграет Лигу Европы?
– Выиграем Лигу Европы? Загадывайте любое Ваше желание, - цитирует специалиста Sports.kz.
– Мы пробежим с Вами в трусах по Астане.
– Если выиграем в финале Лиге Европы?
– Договорились.
Матч "Астана" - "Динамо" состоится 29 ноября и начнется в 18.50 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://www.sports.kz/news/grigoriy-babayan-esli-vyiigraem-ligu-evropyi-to-probejim-v-trusah-po-astane
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