Главный тренер "Астаны" пообещал пробежать в трусах в случае победы в Лиге Европы

Главный тренер "Астаны" Роман Бабаян перед матчем Лиги Европы с киевским "Динамо" ответил на вопрос о том, что он готов сделать в случае, если его команда выиграет турнир.

– Многие тренеры перед стартом турнира идут на пари. Готовы ли Вы что-то сделать, если "Астана" выиграет Лигу Европы?

– Выиграем Лигу Европы? Загадывайте любое Ваше желание, - цитирует специалиста Sports.kz.

– Мы пробежим с Вами в трусах по Астане.

– Если выиграем в финале Лиге Европы?

– Договорились.

Матч "Астана" - "Динамо" состоится 29 ноября и начнется в 18.50 по московскому времени.

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