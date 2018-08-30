Глава Республики Башкортостан посетит матч "Уфа" - "Рейнджерс"

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов посетит матч "Уфы" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Рейнджерс", информирует ТАСС. Встреча состоится сегодня на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей. Первый матч против "Рейнджерс" уфимцы проиграли на выезде со счетом 0:1.

- Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов приедет на стадион "Нефтяник", чтобы поддержать футбольный клуб "Уфа" в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского клуба "Рейнджерс", - отмечается в сообщении.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,

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