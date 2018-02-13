Гладиатор "Спартака" на трибуне "Црвены Звезды". Видео

Фанаты "Црвены Звезды" перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА поддержали команду масштабным перфомансом. Болельщики сербской команды на своей трибуне с помощью плашек изобразили глаза гладиатора "Спартака".

Помимо талисмана красно-белых, белградцы также вывесили изображение эмблемы московской команды.