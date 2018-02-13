20:25 | Футбол — Лига Европы

Гладиатор "Спартака" на трибуне "Црвены Звезды". Видео

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Фанаты "Црвены Звезды" перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА поддержали команду масштабным перфомансом. Болельщики сербской команды на своей трибуне с помощью плашек изобразили глаза гладиатора "Спартака".

Помимо талисмана красно-белых, белградцы также вывесили изображение эмблемы московской команды.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Brother Beyond

Порадовало.

22:55

П_о_в_а_р

Гоорааад над вольнааааааай Нееевооооооооой...

21:42

баламошка

Спартаковский ромбик вижу, а где портрет бомжа или баклана?!) Как так-то, ведь Газпром - один из основных спонсоров Звезды?!) Поняли, немытые, за что вас люди любят? Да ни за что и не любят) Но от газа бабушкиного на халявку , канешна, никто не откажется)

21:40

Хома Сапиенс

а болельщики цыски в ответ вывесили банер с лыжой и флаг динамки

21:26

shpasic

хорошо, что спартаковского болельщика отправили в качестве журналиста, а то бы не увидели перформанс.

21:02

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