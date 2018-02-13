Гладиатор "Спартака" на трибуне "Црвены Звезды". Видео

Фанаты "Црвены Звезды" перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА поддержали команду масштабным перфомансом. Болельщики сербской команды на своей трибуне с помощью плашек изобразили глаза гладиатора "Спартака".
Помимо талисмана красно-белых, белградцы также вывесили изображение эмблемы московской команды.
Стартовые секунды и перформанс. pic.twitter.com/iXcSHe1go7– Mike Goncharov (@gribo4ki) 13 февраля 2018 г.
Brother Beyond
Порадовало.
22:55
П_о_в_а_р
Гоорааад над вольнааааааай Нееевооооооооой...
21:42
баламошка
Спартаковский ромбик вижу, а где портрет бомжа или баклана?!) Как так-то, ведь Газпром - один из основных спонсоров Звезды?!) Поняли, немытые, за что вас люди любят? Да ни за что и не любят) Но от газа бабушкиного на халявку , канешна, никто не откажется)
21:40
Хома Сапиенс
а болельщики цыски в ответ вывесили банер с лыжой и флаг динамки
21:26
shpasic
хорошо, что спартаковского болельщика отправили в качестве журналиста, а то бы не увидели перформанс.
21:02