Гильерме получил травму в матче с "Шерифом". Его заменил Медведев

Вратарь "Локомотива" Гильерме получил травму в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа". На 33-й минуте игры основной голкипер железнодорожников был вынужден покинуть поле, вместо него в игру вступил Никита Медведев. По всей видимости, Гильерме повредил мышцу после рывка за мячом.

Отметим, что для запасного вратаря столичной команды эта игра стала второй после перехода из "Ростова". Ранее Медведев провел 120 минут во встрече 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (2:3 д.в.).

Гилерме сам покинул поле pic.twitter.com/ldto4RBWKX – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 2 ноября 2017 г.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"