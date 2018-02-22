Гильерме: "Перекладина Балотелли? Думал, мяч идет выше ворот"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (1:0) отметил, что железнодорожники добились исторического результата, выйдя в следующую стадию турнира.

- Мы знали, что выход в 1/8 Лиги Европы - это историческое достижение, так что рады успеху. Да, было очень холодно, но это Россия. Если играешь здесь, должен привыкать к климату.

- Балотелли дважды попадал в перекладину. Что скажете об этих ударах?

- В первом случае вообще был уверен, что мяч пройдёт мимо ворот. Довольно комфортно себя ощущал, но видите, как получилось. (Юлия ЯКОВЛЕВА)