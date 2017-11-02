22:18 | Футбол — Лига Европы

Гильерме был заменен в матче с "Шерифом" из-за травмы бедра


Вратарь "Локомотива" Гильерме был заменен в первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" из-за травмы бедра, сообщается в Твиттере железнодорожников. Вместо бразильца с российским паспортом на поле вышел Никита Медведев.

Отмечается, что Гильерме пройдет дополнительное медицинское обследование 3 ноября, после чего станут известны сроки его восстановления от повреждения.

В этом сезоне основной голкипер столичной команды принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, пропустив 12 мячей. В 9 из них он сыграл "на ноль".

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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