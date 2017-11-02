Гильерме был заменен в матче с "Шерифом" из-за травмы бедра

Вратарь "Локомотива" Гильерме был заменен в первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" из-за травмы бедра, сообщается в Твиттере железнодорожников. Вместо бразильца с российским паспортом на поле вышел Никита Медведев.

Отмечается, что Гильерме пройдет дополнительное медицинское обследование 3 ноября, после чего станут известны сроки его восстановления от повреждения.

В этом сезоне основной голкипер столичной команды принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, пропустив 12 мячей. В 9 из них он сыграл "на ноль".

⚠️ Новости от медштаба.

Замена Гилерме связана с повреждением мышц бедра. Завтра – допобследование, после станут ясны ориентировочные сроки pic.twitter.com/AffJIQDupU – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 ноября 2017 г.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф"