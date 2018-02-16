Геркус - о матче с "Ниццей": "Мы весь сезон так играем, всегда бьемся до конца"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Ниццей" (3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что железнодорожники на протяжении всего сезона играют подобным образом. По его словам, красно-зеленые бьются до конца, показывая качественный футбол.

– Эта встреча – самый крутой по эмоциям футбол, который вы видели?

– Мы весь сезон так играем. Бывало, что проигрывали 0:2, но побеждали. Мы всегда бьемся до конца, показываем качественный футбол.

– Такой счет – 3:2 после 0:2 – как оцените?

– Немножко неожиданно. Знали, что предстоит выдержать стартовый натиск, но все равно были немного ошеломлены, пропустили досадные голы. Дальше исправились.

– В соцсетях "Локо" Фернандеш после матча предстал в образе супермена. Португалец – волшебник?

– Он провел великолепный матч. Не так часто на подобном уровне мы видим такую игру и личные достижения – хет-трик в гостевой встрече. Фернандеш вел команду за собой, его уверенность передалась партнерам. Вся команда сражалась и сделала максимум для победы. (Сергей ЕГОРОВ)