Георгий Миланов: "Мы не испугаемся поддержки болельщиков "Црвены Звезды"

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в Белграде сказал, что не чувствует себя в Сербии как дома.

– Как себя чувствуете после травмы?

– Очень хорошо! Начал тренироваться с командой еще 10 дней назад. Понятно, что еще не набрал оптимальную форму, но главное, что нет никаких болей. А тонус еще наберу.

– Завтра на "Маракане" будет огненная атмосфера. Не испугаетесь?

– Но мы же сами – большая команда. Играли на великих стадионах, и нам атмосфера никогда не мешает. Плюс у нас тоже будут свои болельщики. Прекрасно знаю, как горячо поддерживают сербские фанаты свои команды, но для нас это не проблема. Мы не испугаемся. Будет отличный матч!

– Сербия не так далеко от Болгарии. Будете чувствовать себя как дома? Вы ведь еще знаете сербский язык?

– Я его не учил, но понимаю, он похож с болгарским. В Белграде мне приятно находиться. Хороший город, хорошая команда, хорошие люди. Чувствуем себя как дома. Надеюсь, завтра получится хороший матч, и мы выиграем.​

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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