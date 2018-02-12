Георгий Миланов: "Мы не испугаемся поддержки болельщиков "Црвены Звезды"

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в Белграде сказал, что не чувствует себя в Сербии как дома.
– Как себя чувствуете после травмы?
– Очень хорошо! Начал тренироваться с командой еще 10 дней назад. Понятно, что еще не набрал оптимальную форму, но главное, что нет никаких болей. А тонус еще наберу.
– Завтра на "Маракане" будет огненная атмосфера. Не испугаетесь?
– Но мы же сами – большая команда. Играли на великих стадионах, и нам атмосфера никогда не мешает. Плюс у нас тоже будут свои болельщики. Прекрасно знаю, как горячо поддерживают сербские фанаты свои команды, но для нас это не проблема. Мы не испугаемся. Будет отличный матч!
– Сербия не так далеко от Болгарии. Будете чувствовать себя как дома? Вы ведь еще знаете сербский язык?
– Я его не учил, но понимаю, он похож с болгарским. В Белграде мне приятно находиться. Хороший город, хорошая команда, хорошие люди. Чувствуем себя как дома. Надеюсь, завтра получится хороший матч, и мы выиграем.
Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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