"Гент" выбил "Тоттенхэм" из Лиги Европы, "Лион" и "Копенгаген" прошли дальше

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Гентом" завершился вничью – 2:2. Первая игра в Бельгии осталась за хозяевами поля – 1:0. Таким образом, "Гент" вышел в следующую стадию турнира.

В параллельном матче "Лион" во второй раз разгромил АЗ – 7:1. Первая встреча в Голландии завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

"Копенгаген" и "Лудогорец" не выявили сильнейшего в ответном матче – 0:0. Встреча в Болгарии неделю назад завершилась в пользу гостей – 2:1.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Гентом" завершился вничью – 2:2. Первая игра в Бельгии осталась за хозяевами поля – 1:0. Таким образом, "Гент" вышел в следующую стадию турнира.

В параллельном матче "Лион" во второй раз разгромил АЗ – 6:1. Первая встреча в Голландии завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

"Копенгаген" и "Лудогорец" не выявили сильнейшего в ответном матче – 0:0. Встреча в Болгарии неделю назад завершилась в пользу гостей – 2:1.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Тоттенхэм" (Англия) – "Гент" (Бельгия) – 2:2 (1:1)

Голы: Эриксен, 10 (1:0). Кейн, 20 – в свои ворота (1:1). Ваньяма, 61 (2:1). Пербе, 82 (2:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис (Сон Хын Мин, 58), Дембеле (Уинкс, 75), Ваньяма, Эриксен, Дайер (Янссен, 89), Алли, Кейн.

"Гент": Калинич, Гершон, Митрович, Гиго, Фоке, Миличевич (Маттон, 46), Сайеф, Андерсон, Деягере (Верстрате, 56), Кулибали, Саймон (Пербе, 75).

Предупреждения: Деягере, 23. Сайеф, 26. Калинич, 45. Фертонген, 64. Уокер, 74. Верстрате, 83. Дайер, 85. Ваньяма, 88. Кулибали, 88. Уинкс, 89.

Удаление: Алли, 40.

Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).

23 февраля. Лондон. Стадион Wembley.

Первый матч – 0:1

"Лион" (Франция) – АЗ (Голландия) – 7:1 (4:1)

Голы: Фекир, 5 (1:0). Корне, 17 (2:0). Гарсия, 26 (2:1). Фекир, 27 (3:1). Дардер, 34 (4:1). Фекир, 78 (5:1). Ауа, 87 (6:1). Диакаби, 89 (7:1).

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Рафаэл да Силва, Янга-Мбива, Диакаби, Геззаль (Ляказетт, 76), Ферри, Фекир, Дардер, Тузар (Толиссо, 80), Корне (Ауа, 63).

АЗ: Крул, Флар (ван Айден, 46), Юханссон, Хапс, Лукассен, Вайтенс, Ринстра, Бель Хассани, Джаханбахш (Сентьенс, 71), Фрайдей (Вегхорст, 77), Гарсия.

Предупреждения: Гарсия, 45. Хапс, 60. Корне, 63. Жалле, 66.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

23 февраля. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).

Первый матч – 4:1

"Копенгаген" (Дания) – "Лудогорец" (Болгария) – 0:0

"Копенгаген": Ольсен, Йергенсен Занка, Анкерсен, Юханссон, Аугустинссон, Матич, Кейта (Куск, 66), Сантандер (Павлович, 80), Фальк (Бойлесен, 89), Туту, Корнелиус.

"Лудогорец": Стоянов, Моци, Минев, Паломино, Натанаэл, Дяков, Марселинью, Анисе (Жунинью Кишада, 65), Вандерсон (Жуау Паулу да Силва, 83), Кешеру, Кафу (Мисидьян, 75).

Предупреждения: Анисе, 34. Кешеру, 39. Сантандер, 55. Анкерсен, 88. Дяков, 90.

Судья: Зелинка (Чехия).

23 февраля. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

Первый матч – 2:1