"Гент" обыграл "Атлетик" и вышел в лидеры группы, "Рапид" не смог обыграть "Сассуоло"

Бельгийский "Гент" на своем поле нанес поражение испанскому "Атлетику" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:0. В параллельном матче группы F венский "Рапид" сыграл вничью с "Сассуоло". "Гент" набрал 6 очков и вышел в лидеры группы. По 4 балла у "Рапида" и "Сассуоло", а у "Атлетика" осталось 3 очка.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа F

"Гент" (Бельгия) – "Атлетик" (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: Брабец, 40 (1:0). Ндиди, 83 (2:0).

"Генк": Бизот, Брабец, Настич, Колли, Ндиди, Кастань, Буффел (Саматта, 56), Посуэло, Сушич (Хейнен, 78), Карелис (Троссар, 84), Бэйли.

"Атлетик": Яго, Баленсиага (Саборит, 46), Ляпорт, Лекуэ, Альварес, Итурраспе, Сан-Хосе (Элустондо, 80), Рауль Гарсия, Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 80).

Предупреждения: Адурис, 24. Рауль Гарсия, 60. Сушич, 64. Икер Муниаин, 90. Лекуэ, 90+4.

Судья: Юханнессон (Швеция).

20 октября. Генк. Стадион "Cristal Arena".

"Рапид" (Австрия) – "Сассуоло" (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: Шауб, 7 (1:0). Шраммель, 66 - в свои ворота (1:1).

"Рапид": Штребингер, Шессвендтер, Дибон (Хофманн, 46), Шраммель, Павелич, Траустасон (Елич, 73), Шваб, Шауб, Мочинич, Мург (Граховац, 64), Жоэлинтон.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Антей, Лирола, Маньянелли, Маццителли, Пеллегрини, Матри (Риччи, 78), Рагуза (Дефрель, 58), Политано (Аджапонг, 87).

Предупреждение: Мург, 59.

Судья: Мигел (Португалия).

20 октября. Вена. Стадион "Allianz Stadion".