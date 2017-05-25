Генрих Мхитарян: "В эпизоде с голом меня не должно было быть на той позиции"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что ему удалось забить гол благодаря подсказке одноклубника Андера Эрреры.

По словам хавбека, он должен был играть на подборе, но испанец посоветовал ему переместиться во вратарскую площадь.

- Честно говоря, меня там вообще быть не должно было. Я должен был играть на подборе, - приводит пресс-служба УЕФА слова Мхитаряна. - Но поскольку к тому моменту у меня уже была карточка, Эррера сказал, что будет лучше, если я сыграю перед голкипером. Я увидел мяч, поднял ногу и забил такой классный гол.