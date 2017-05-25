Генрих Мхитарян: "Посвящаю эту победу семье, Манчестеру и всем армянам"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Хавбек, ставший автором гола, посвятил этот успех своей семье, Манчестеру и соотечественникам.
– Вперед "МЮ". Я так счастлив выиграть сегодня. Посвящаю эту победу семье, Манчестеру и всем армянам.
Cmon United! So so so happy with our win tonight! I dedicate this trophy to my family, Manchester & all Armenians! 🇦🇲 @ManUtd @EuropaLeague pic.twitter.com/WIFTZX7Yht– Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 24 мая 2017 г.
Спринт
Мхитарян по успешности карьеры за пределами постсоветского пространства встал в один ряд с Шевченко и Канчельскисом. А при смене клуба еще и прибавил в мастерстве, что не удалось ни Шевченко, ни Канчельскису.
02:24