02:08 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Генрих Мхитарян: "Посвящаю эту победу семье, Манчестеру и всем армянам"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Хавбек, ставший автором гола, посвятил этот успех своей семье, Манчестеру и соотечественникам.

– Вперед "МЮ". Я так счастлив выиграть сегодня. Посвящаю эту победу семье, Манчестеру и всем армянам.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
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Спринт

Мхитарян по успешности карьеры за пределами постсоветского пространства встал в один ряд с Шевченко и Канчельскисом. А при смене клуба еще и прибавил в мастерстве, что не удалось ни Шевченко, ни Канчельскису.

02:24