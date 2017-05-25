Генрих Мхитарян: "Посвящаю эту победу семье, Манчестеру и всем армянам"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Хавбек, ставший автором гола, посвятил этот успех своей семье, Манчестеру и соотечественникам.

– Вперед "МЮ". Я так счастлив выиграть сегодня. Посвящаю эту победу семье, Манчестеру и всем армянам.