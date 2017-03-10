Генрих Мхитарян: "Думаю, сделал хороший подарок армянской диаспоре в Ростове-на-Дону, забив гол"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:1) поблагодарил представителей армянской диаспоры, пришедших поддержать его на стадион в Ростове-на-Дону. Форвард сборной Армении стал автором единственного гола своей команды.
– Армянская диаспора здесь достаточно большая, – приводит пресс-служба "МЮ" слова Мхитаряна. – Я благодарен тем, пришел поддержать меня. Думаю, мне удалось здесь им подарок, забив гол.
🇦🇲 Our midfield Armenian was thankful for the support from his home country after scoring for #MUFC against FC Rostov tonight... pic.twitter.com/UYOgdzYFXF– Manchester United (@ManUtd) 9 марта 2017 г.
ВеликийПашаБуре
Ты бредишь. Диаспора топит за Ростов!
04:35