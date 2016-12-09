Генрих Мхитарян: "Давно ждал свой дебютный гол за "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в эфире каналов "Футбол 1"/ "Футбол 2" отметил, что наставник англичан Жозе Моуринью был недоволен игрой команды в первом тайме матча группового турнира Лиги Европы с "Зарей" (2:0). Также армянский хавбек отметил, что "МЮ" по силам дойти до финала турнира.

– Несмотря на то, что поле было очень плохое, мы старались делать все, что от нас ожидалось, – сказал Мхитарян. – Главное, что забили в начале второго тайма, это нам чуть-чуть облегчило задачу.

– Поздравляем Вас с первым голом за "Манчестер Юнайтед"!

– Спасибо! Давно ждал этого гола. Теперь надо забить на "Олд Траффорд", все же это был выездной матч. Самое главное, что сегодня победили.

– В первом тайме "Заря" поставила автобус, так обычно любил играть ваш тренер Жозе Моуринью. Тяжело было играть?

– Мы должны быть готовы играть против любых команд. Не имеет значение, как они играют, самое главное – как играем мы. В первом тайме у нас не все было хорошо с последним пасом, но во втором – получше.

– Наверное Жозе в раздевалке в перерыве не был всем доволен…

– Так и есть, он не был доволен, как и мы. Но мы собрались, показали, что умеем играть лучше.

– По силам "МЮ" выиграть Лигу Европы?

-Самое главное теперь концентрироваться на чемпионате. Затем будет жеребьевка, должны в каждой игре выигрывать и дойти до финала.