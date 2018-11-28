Генрих Мхитарян: "Арсенал" был готов играть в Полтаве"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян прокомментировал перенос матча Лиги Европы с "Ворсклой" из Полтавы в Киев.

- Вы соскучились больше по Киеву или Полтаве? Где больше хотели сыграть?

– Поскольку я играл в "Шахтере" и донецком "Металлурге", то больше всего соскучился по Донецку. Мы были готовы играть и в Полтаве, и в Киеве. Нам все равно. Мы могли преодолеть путь в Полтаву, а могли в Киев, - цитирует футболиста Tribuna.com. - Но решение принято – мы здесь. Жаль только Полтаву – уверен, что город ждал матч.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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