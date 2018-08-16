Геннадий Орлов: "Зенит" превзошел "Барселону"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" превзошел "Барселону" после победы над минским "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1). Петербургский клуб прошел в следующий раунд турнира по сумме двух матчей (8:5).

- Ну что, превзошли "Барселону". 0:4 и 6:1 у них с "ПСЖ", а здесь – 8! - сказал Орлов в эфире канала "Матч Премьер". - Удаление Паредеса? Сергей Семак, в отличие от Роберто Манчини, точно наведет порядок с дисциплиной в отношении иностранцев.

В четвертом отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде".