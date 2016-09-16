02:49 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Зенит" побежал только тогда, когда жареный клюнул"

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Известный телеведущий и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зениту" стоило профессиональней отнестись к матчу Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива. В четверг питерцы одержали волевую победу. К 70-й минуте матча сине-бело-голубые уступали со счетом 0:3, после чего забили четыре гола.

– Необычное в этом матче было с самого начала, – приводит ТАСС слова Орлова. – Повлияла на игроков и жара, и, наверное, успокоенность, шапкозакидательство, не было настроя: были грубейшие ошибки и вратаря, и игроков обороны. Особенно показателен второй гол, который был забит головой, ведь защитники должны опекать игрока, а не смотреть на него, как в телевизор, это, конечно, потеря концентрации. На самом деле никакие причины не важны, надо было просто профессиональней отнестись к матчу, а то побежали только тогда, когда петух жареный клюнул.

Это авантюрная игра, нельзя столько пропускать. Ведь недавно примерно такое же было в матче чемпионата с "Ростовом", когда "Зенит" победил, проигрывая 0:2. Зато можно сказать, что есть характер, значит, с точки зрения психологии все в команде положительно.

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