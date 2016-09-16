Геннадий Орлов: "Зенит" побежал только тогда, когда петух жареный клюнул"

Известный телеведущий и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зениту" стоило профессиональней отнестись к матчу Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива. В четверг питерцы одержали волевую победу. К 70-й минуте матча сине-бело-голубые уступали со счетом 0:3, после чего забили четыре гола.
– Необычное в этом матче было с самого начала, – приводит ТАСС слова Орлова. – Повлияла на игроков и жара, и, наверное, успокоенность, шапкозакидательство, не было настроя: были грубейшие ошибки и вратаря, и игроков обороны. Особенно показателен второй гол, который был забит головой, ведь защитники должны опекать игрока, а не смотреть на него, как в телевизор, это, конечно, потеря концентрации. На самом деле никакие причины не важны, надо было просто профессиональней отнестись к матчу, а то побежали только тогда, когда петух жареный клюнул.
Это авантюрная игра, нельзя столько пропускать. Ведь недавно примерно такое же было в матче чемпионата с "Ростовом", когда "Зенит" победил, проигрывая 0:2. Зато можно сказать, что есть характер, значит, с точки зрения психологии все в команде положительно.
Platinum1991
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЗЕНИТ" ПОБЕЖАЛ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЖАРЕНЫЙ КЛЮНУЛ"??? Трижды за этот футбольный вечер жареный КЛЕВАЛ питерцев! Трижды! И только после третьего раза до питерцев ДОШЛО, что ПОРА ЗАБИВАТЬ и НЕ ПОЗОРИТЬСЯ! И питерцы ПОЛЕТЕЛИ забивать! Вовремя защитник хозяев Эли Даса ВМЕШАЛСЯ в игру после нарушения и накликал на свою команду голевую БЕДУ, по новому правилу УЕФА! Что и помогло питерцам сократить отставание в счёте до 3:2 со свободного удара! Как оказалось этот гол стал не последним и питерцы полетели вперёд уже СРАВНИВАТЬ! Шутка ли 3:0 горели питерцы к 76 минуте синим газпромовским пламенем и казалось не избежать питерцам РАЗГРОМА, но... Питерцы УЖЕ полетели сравнивать и СРАВНЯЛИ! 3:3! Но а при счёте 3:0 наш замечательный питерский футбольный сказочник Геннадий Орлов совсем уж ПРИУНЫЛ и даже его сказки о величии Зенита НИЧЕМ бы не смогли помочь Зениту. Но тут и вдруг... на 76 минуте СЛУЧИЛСЯ первый гол питерцев в ворота израильтян и он, как бальзам на душу болельщикам, вселил НЕКУЮ уверенность, что это уже КОЕ_ЧТО при той НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игре питерцев к 76 минуте. А вдруг... питерцы ещё забьют, чтобы хоть счёт был не таким СУХИМ и разгромным! И питерцы ПОЛЕТЕЛИ! ПОЛЕТЕЛИ забивать! ФАНТАСТИКА! С 3:0 Зенит отыгрался и не только ОТЫГРАЛСЯ, но и ВЫРВАЛ ПОБЕДУ со счётом 4:3! Ну и НУ! Чудеса, да и только! Зенит катал мяч и докатал до 3:0, проигрывая к 76 минуте ВСУХУЮ! Вся беда Зенита заключалась в том что, игроки питерцев катали мяч, ВДОЛЬ и ПОПЕРЁК, без завершения и ударов по воротам! И только когда счёт стал УГРОЖАЮЩИМ 3:0 питерцы забегали и стали завершать атаки голами! Как только питерцы стали завершать атаки ударами - ГОЛЫ ПОСЫПАЛИСЬ, как из РОГА ИЗОБИЛИЯ! Удачная и УДАРНАЯ концовка Зенита завершилась ФАНТАСТИЧЕСКОЙ победой! Поздравляем Зенит с этой ИСТОРИЧЕСКОЙ игрой! Но так МНОГО пропускать НЕ НАДО, а черыре отгрузили в самый раз и для ФАНТАСТИЧЕСКОЙ победы их хватило!
06:18
vdevyatky
Зенит пока в этом сезоне играет безобразно. Одержанные Зенитом победы - не на классе и поставленной игре, а просто над соперниками, которые играли хуже его. Зениту повезло, что он попал в ЛЕ, а не в ЛЧ. А то бы позору нахлебались. Смотреть пока Зенит - тошно! Где тот Зенит Дика Адвоката или хотя бы Птржелы...................
05:24