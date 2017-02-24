Геннадий Орлов: "Зачем Луческу выпустил Мака, а не центрального защитника?!"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу допустил тактический просчет в концовке ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1). Сине-бело-голубые одержали победу, но за счет гола на выезде, забитого на 90-й минуте, дальше прошли бельгийцы.

– Обидно, досадно… "Зенит" забил три мяча, все игроки отдали все свои силы на поле, – начал Орлов. – Такая самоотдача! Но здесь еще и тренер должен был помочь команде.

– Не помог?

– Луческу не угадал с заменой в концовке. Данни – капитан команды. Подразумевается, что последним должен покинуть корабль. Португалец уже сказал, что у него нет претензий по своей замене. Конечно, он подустал. Но в то же время останься он поле – глядишь, все было бы иначе. Ведь Данни одной точной передачей может все поменять. С ним у питерцев появилась культура игры, паса. Сколько комбинаций "Зенит" провел с его участием, как он вел игру! И убрать такого футболиста – это рискованно. Мне кажется, сейчас Мирча себя критикует за этот ход. Он-то больше всех пострадал. С хорошей командой вылететь из Лиги Европы.

– Кто виноват в пропущенном голе?

– "Андерлехт" выпустил в концовке высоченного защитника. Но было же понятно, что он пойдет в чужую штрафную! В итоге он переиграл зенитовцев в воздухе… Почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника? Мак, вышедший на поле, заточен на атаку. И он не доиграл в том роковом эпизоде. Из-под него пошел навес в штрафную.

Да он должен был прыгнуть, как тигр, закрыть собой эту передачу! А Роберт как бы обозначил борьбу, особенно не напрягся. То есть он не вписался в игру. Нужно было выпустить исполнителя наподобие Игоря Денисова, который дерется за каждый мяч. Или посмотрите на Калачева в "Ростове". Боец! А Мак ничем себя не проявил…

– В общем, налицо тактический просчет Мистера?

– Под этого высокого игрока бельгийцев нужно было выпускать еще одного защитника. Помню, когда Моуринью с "Интером" выиграл Лигу чемпионов. Он пять человек поставил в штрафной и удержал преимущество. Пять! Надо же играть на результат. О каком изяществе и красоте может идти речь, если нужно удержать 3:0! Вот здесь Луческу и должен был проявить свое искусство. Укрепить оборону! Просчет на последней минуте… А вышел Мак. (Виталий АЙРАПЕТОВ)