19:33 | Футбол — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Пусть в матче "Зенит" - "Русенборг" победит сильнейший, а "Зенит" по определению сильнейший"

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Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зенит" ждет непростой матч группового турнира против "Русенборга"

"Зениту" предстоит непростой поединок. "Русенборг" - 24-кратный чемпион Норвегии, норвежские футболисты всегда были в цене. Пусть победит сильнейший, а "Зенит" по определению должен быть сильнейшим, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".

Матч "Зенит" - "Русенборг" состоится в Санкт-Петербурге 19 октября. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ole72

Генка до сих пор считает ,,Зенит,,супер клубом.Жалко бедолагу...

19:45

SpaMan

русенборг то в курсе?

19:42

shpasic

ГСО - красавчик))

19:39

Alukard1349

Гена как всегда)))В стиле Кличко)))Старый маразматик...

19:37