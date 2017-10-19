Геннадий Орлов: "Пусть в матче "Зенит" - "Русенборг" победит сильнейший, а "Зенит" по определению сильнейший"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зенит" ждет непростой матч группового турнира против "Русенборга".
"Зениту" предстоит непростой поединок. "Русенборг" - 24-кратный чемпион Норвегии, норвежские футболисты всегда были в цене. Пусть победит сильнейший, а "Зенит" по определению должен быть сильнейшим, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Матч "Зенит" - "Русенборг" состоится в Санкт-Петербурге 19 октября. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.
ole72
Генка до сих пор считает ,,Зенит,,супер клубом.Жалко бедолагу...
19:45
SpaMan
русенборг то в курсе?
19:42
shpasic
ГСО - красавчик))
19:39
Alukard1349
Гена как всегда)))В стиле Кличко)))Старый маразматик...
19:37