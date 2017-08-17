Геннадий Орлов: " Поражение "Зенита" от "Утрехта" было предсказуемо"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил игру вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (9:1). По его мнению, новички команды еще не притерлись друг к другу.

– В принципе, это предсказуемо было, я ожидал, что будет очень сложный матч, – заявил цитирует "Р-Спорт" Орлова. – Проиграли, но всего 0:1. Надо сказать спасибо Луневу, а дома надо вырывать. Команда голландская выглядела сыгранным коллективом футбольным, а "Зенит" – кто в лес, кто по дрова, особенно что касается игры в обороне.

Какие тут могут быть далеко идущие выводы, если президент клуба сказал, что будут обязательно еще дополнительные приобретения до окончания трансферного окна. Идет притирка в команде, шесть туров в чемпионате прошло. Старт "Зенита" в чемпионате хорош, но хорош в домашних играх, на выезде команда пока не может играть так, как дома. То есть идет поиск состава, новые игроки, еще не притерлись, надо ждать. Быстро и скоро это не делается.

Напомним, ответный матч между "Зенитом" и "Утрехтом" состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.