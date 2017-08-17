10:58 | Футбол — Лига Европы

Геннадий Орлов: " Поражение "Зенита" от "Утрехта" было предсказуемо"

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Известный комментатор Геннадий Орлов отметил игру вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (9:1). По его мнению, новички команды еще не притерлись друг к другу.

– В принципе, это предсказуемо было, я ожидал, что будет очень сложный матч, – заявил цитирует "Р-Спорт" Орлова. – Проиграли, но всего 0:1. Надо сказать спасибо Луневу, а дома надо вырывать. Команда голландская выглядела сыгранным коллективом футбольным, а "Зенит" – кто в лес, кто по дрова, особенно что касается игры в обороне.

Какие тут могут быть далеко идущие выводы, если президент клуба сказал, что будут обязательно еще дополнительные приобретения до окончания трансферного окна. Идет притирка в команде, шесть туров в чемпионате прошло. Старт "Зенита" в чемпионате хорош, но хорош в домашних играх, на выезде команда пока не может играть так, как дома. То есть идет поиск состава, новые игроки, еще не притерлись, надо ждать. Быстро и скоро это не делается.

Напомним, ответный матч между "Зенитом" и "Утрехтом" состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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https://rsport.ria.ru/football/20170817/1124370959.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Doktor Todd

Так 9:1 было, оказывается. Прикольно. Могут дома не вырвать с таким счетом, а если бы еще не Лунев, то 19:1 было бы? Редактор балбес.

11:44

novic

Что-то я не слышал до игры о предсказуемом поражении. Наоборот, все говорили о разумеющейся победе. Теперь все умные.

11:44

abs68

мало им приобретений, хоть скупите всю Аргентину, толку то

11:36

FINIX

Снежик не считаете ли вы, что Спартак год назад "слил" евросезон, чтобы стать чемпионом? Вот так вот слил на последней минуте основного времени, уволил главного тренера и поставил руководить человека, который никогда в жизни никого не тренировал и ничего не выигрывал? Вы реально в это верите? считаете, что это было необходимое и достаточное условие, чтобы выиграть чемпионат России? Так нам что, отставки Манчини ждать, получается?

11:36

Уралмашевец

Какой же он умный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11:18

Снежик

А что ещё можно иметь в виду? Что достала ситуация, когда наши будущие чемпионы жертвуют евросезоном ради более главного турнира по их иерархии приоритетов

11:18

FINIX

Снежик, что вы имеете в виду под фразой "Достали уже наши будущие чемпионы сливом своей евроосени в отборочных раундах".

11:14

FINIX

Да, после 9-1 дома надо вырывать...

11:12

Снежик

А если быть до конца честным, то не просто предсказуемым, а преднамеренным и в этом мотиве предсказуемым. Достали уже наши будущие чемпионы сливом своей евроосени в отборочных раундах.

11:11

shpasic

"читалось", - сказал ГСО. но пока не очень понятно, кого будет вырывать дома.

11:10