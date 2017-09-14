Геннадий Орлов: "Не понимаю, почему в матче с "Вардаром" все отдают предпочтение "Зениту"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зениту" нужно осторожно подойти к матчу группового турнира Лиги Европы против "Вардара". По его словам, шансы на победу у команд примерно равные.
- Все прогнозисты отдают предпочтение "Зениту". Я не понимаю, почему, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - "Вардар" прошел "Мальме" - не такая слабая команда. Затем он проигрывает "Копенгагену", который крепкий орешек. А затем он "Фенербахче" побеждает 4:1. Лучший турецкий клуб! И сейчас принимает "Зенит". А у "Зенита" Паредес и Шатов не поехали. Но дело не в этом. У "Зенита" проблемы с атакой. Мой прогноз - 50 на 50.
Матч "Вардар" - "Зенит" начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
tusar-67
Армеец-1-зачем грубить,ведь наши клубы все Российские...Ну сказал Геннадий Орлов,не подумавши,ну и что,но ведь весь Ленинград-искренне радовался победе Великого ЦСКА над Бенфикой и так же радовался и ничьёй Спартака и Великого Марибора.А у вас,в Москве вице президент РФС Никита Симонян,что не старый маразматик,что ли???Или вы своих пердунов-дебилов,в Москве-не грызёте из принципа???Кстати,ваш Симонян-считает,ЦСКА-позорным,клубом,который,во времена СССР-мотался,в пердиве!!!)))
20:40
tigana.1982
Он и правда тупой!
20:32
Slim Taller
Так на какой ляд тогда тратить сотню миллионов,что-бы потом шансы со скромным македонским клубом были равные?!
20:25
Армеец-1
Ржака, ....ять!!!! Столько бабла ввалили в команду. У Зенита проблемы с атакой... А у ЦСКА просто окуительная атака по сравнению с Зенитом!!! Старый маразматик...
20:20