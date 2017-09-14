Геннадий Орлов: "Не понимаю, почему в матче с "Вардаром" все отдают предпочтение "Зениту"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зениту" нужно осторожно подойти к матчу группового турнира Лиги Европы против "Вардара". По его словам, шансы на победу у команд примерно равные.

- Все прогнозисты отдают предпочтение "Зениту". Я не понимаю, почему, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - "Вардар" прошел "Мальме" - не такая слабая команда. Затем он проигрывает "Копенгагену", который крепкий орешек. А затем он "Фенербахче" побеждает 4:1. Лучший турецкий клуб! И сейчас принимает "Зенит". А у "Зенита" Паредес и Шатов не поехали. Но дело не в этом. У "Зенита" проблемы с атакой. Мой прогноз - 50 на 50.

Матч "Вардар" - "Зенит" начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.