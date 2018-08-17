Геннадий Орлов: "Когда удалили Адриану, я не увидел у "Спартака" самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" без Паредеса"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" сравнил выступление "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и "Зенита" в - Лиге Европы.

Красно-белые по сумме двух матчей проиграли ПАОК (2:3, 0:0), сине-бело-голубые прошли минское "Динамо" (0:4, 8:1 - доп.время).

- "Зениту" нужно было забить четыре мяча Минску, он наколотил в итоге восемь. "Спартаку" надо было забить один гол ПАОК, но красно-белые так и не смогли поразить ворота греков. В чем причина? В силе соперника?

- И в силе соперника тоже. ПАОК, конечно, помощнее Минска, здесь вопросов быть не может. И Лигу чемпионов с Лигой Европой сравнивать сложно. Но здесь стоит еще говорить и о характере команды. Дело-то еще и в характере! Когда удалили Адриану, я что-то не увидел у "Спартака" такой самоотдачи, которую продемонстрировал "Зенит" без Паредеса. Здесь многое зависит от подхода к игре, к делу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым - здесь