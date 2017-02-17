Геннадий Орлов: "Иванович действовал робко, а от него ждут лидерства"

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника "Зенита" Бранислава Ивановича за неуверенную игру в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (0:2). Первый гол бельгийцы забили после ошибки сербского новичка сине-бело-голубых.

– Бранислав долго не играл в основном составе. Видимо, этот навык потерял, - подчеркнул Орлов. - Потом, если помните, он точно так же ошибся в одном контрольном матче на сборах. Значит, не сделал соответствующих выводов. Кроме того, вчера серб действовал слишком уж робко. Все ждут от него лидерства. После перерыва он в принципе пошел вперед, начал обыгрывать. В команде должен быть вожак! И не один, а несколько. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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