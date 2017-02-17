Геннадий Орлов: "Еще одна такая игра - и конец основному составу для Шатова и Кокорина"

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков "Зенита" Олега Шатова и Александра Кокорина за неубедительную игру в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (0:2). По его мнению, футболисты сборной России могут потерять место в основе команды.
– Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам, - возмутился Орлов. - Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперек и назад. Ну что это такое?
– Допускаете, что Мистер отправит Кокорина в запас?
– Ну конечно! Почему нет? Еще одна такая игра – и конец основному составу. А что, прикажете, с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
regiment
дзю пусть в зените остается. это его команда, он нашел себя там
14:38
футбол_2018
Я бы всю троицу КоДзюШа выгнал бы или обменял на Ачимпонга!!!
14:34
shpasic
у них паспорта - как же их не ставить в состав?
14:31