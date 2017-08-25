Геннадий Орлов: "Дзюба должен сам для себя принять решение - уходить в аренду или остаться"

Известный комментатор Геннадий Орлов по итогам ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" (2:0), победа в котором позволила питерцам выйти в групповой этап турнира, выразил недовольство неоптимальной формой Олега Шатова и Александра Ерохина. Говоря об Артеме Дзюбе, он выразил надежду, что форвард не станет уходить из команды в аренду.

- Кто выпадал из игры?

– Жалко, что еще не набрал оптимальной формы Шатов. Да и Дзюбе пока кондиций не хватает. Есть претензии к Ерохину – именно по качеству игры, а по самоотдаче – никаких.

– Аршавин именно Ерохина назвал сегодня самым слабым звеном "Зенита". Согласны?

– Согласен. Не случайно же взяли Ригони. Ерохину нужно точнее отдавать передачи, больше атаковать. Кузяев же атакует!

– Не поздновато ли Манчини выпустил Дзюбу?

– Судя по тому, как он вел борьбу, Дзюба еще не набрал нужную форму. Значит, нужно еще добавить в этом плане. У того же Олега Шатова сводило ноги. Значит, над этим тоже надо работать.

– Лично вы что посоветуете Дзюбе? Уходить в аренду или остаться?

– Он должен сам для себя принять решение. Его же вроде зовет "Локомотив"?

– Семин говорит, что был бы не против его прихода в команду.

– Да, читал интервью. Ну не знаю… Все-таки Дзюба заслужил то, чтобы быть в "Зените". При всем уважении к "Локомотиву", в "Зените" Дзюба обрел популярность, в городе его знают. Да и в Европе тоже. Он играл рядом с Халком. Что ж, как ни крути, последнее слово за Артемом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Геннадия Орлова