Геннадий Орлов: "Дзюба должен сам для себя принять решение - уходить в аренду или остаться"

Известный комментатор Геннадий Орлов по итогам ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" (2:0), победа в котором позволила питерцам выйти в групповой этап турнира, выразил недовольство неоптимальной формой Олега Шатова и Александра Ерохина. Говоря об Артеме Дзюбе, он выразил надежду, что форвард не станет уходить из команды в аренду.
- Кто выпадал из игры?
– Жалко, что еще не набрал оптимальной формы Шатов. Да и Дзюбе пока кондиций не хватает. Есть претензии к Ерохину – именно по качеству игры, а по самоотдаче – никаких.
– Аршавин именно Ерохина назвал сегодня самым слабым звеном "Зенита". Согласны?
– Согласен. Не случайно же взяли Ригони. Ерохину нужно точнее отдавать передачи, больше атаковать. Кузяев же атакует!
– Не поздновато ли Манчини выпустил Дзюбу?
– Судя по тому, как он вел борьбу, Дзюба еще не набрал нужную форму. Значит, нужно еще добавить в этом плане. У того же Олега Шатова сводило ноги. Значит, над этим тоже надо работать.
– Лично вы что посоветуете Дзюбе? Уходить в аренду или остаться?
– Он должен сам для себя принять решение. Его же вроде зовет "Локомотив"?
– Семин говорит, что был бы не против его прихода в команду.
– Да, читал интервью. Ну не знаю… Все-таки Дзюба заслужил то, чтобы быть в "Зените". При всем уважении к "Локомотиву", в "Зените" Дзюба обрел популярность, в городе его знают. Да и в Европе тоже. Он играл рядом с Халком. Что ж, как ни крути, последнее слово за Артемом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Артем Дзюба
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