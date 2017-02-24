Геннадий Орлов: "Анюков – лучший, а Ивановичу еще нужно пробиться в состав"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не понимает, почему главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не поставил защитника Александра Анюкова в стартовый состав в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" в Брюсселе. В Бельгии сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2, а дома победили 3:1, но за счет гола, забитого на выезде, дальше прошел "Андерлехт".

– Вчера Анюков был лучшим на поле! Провел отличный матч, – сказал Орлов. – Но почему Луческу не выпустил Александра неделю назад в Брюсселе? Что, думаете, Анюков находился не в тех кондициях? Да нет, конечно! Просто тренер тогда явно не угадал с составом. Опять же просчет.

– Иванович теперь, думаете, будет играть в центре обороны?

– Постойте. Давайте еще посмотрим. Ивановичу еще нужно пробиться в состав. В первой игре он совершил грубую ошибку. Когда он только приехал в "Зенит", сказал, что полностью готов физически. Ему предложили какое-то время побегать по кругу, набрать немного форму. Но Бранислав заявил, что готов сразу же тренироваться наравне со всеми.

Но вот только в Брюсселе он оказался не готов. В футбол играют живые люди, а не титулы. В Бельгии тренер, может быть, поверил в магию имени Ивановича. Ведь Мирча видел, что Анюков был готов великолепно! А его оставили в запасе… И потом, как вчера взаимодействовали Анюков и Кокорин.

– Закрыли Ачеампонга?

– Да, его не было видно! Анюков "съел" его, а Кокорин помогал. На противоположном фланге здорово действовал Жирков. Ему помогали центральные полузащитники, сюда же иногда приходил защищаться Данни. То есть команда сделала правильные выводы из поражения в Брюсселе, провела огромную работу. Подготовились к матчу и сами себя наказали в концовке. Эх… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Геннадий Орлов: "Зачем Луческу выпустил Мака, а не центрального защитника?!"