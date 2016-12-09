"Генк" обыграл "Сассуоло" в перенесенном матче Лиги Европы

Бельгийский "Генк" на выезде нанес поражение итальянскому "Сассуоло" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы – 2:0. Матч был перенесен накануне из-за сильного тумана.

"Сассуоло" еще до последнего тура потерял все шансы на выход из группы. Бельгийская команда же набрала 12 баллов и выиграла группу.

Лига Европы

Группа F

"Сассуоло" (Италия) – "Генк" (Бельгия) – 0:2 (0:0)

Голы: Хейнен, 58 (0:1). Троссар, 80 (0:2).

"Сассуоло": Пеголо, Каннаваро, Ачерби, Антей, Аджапонг, Лирола, Миссироли (Пеллегрини, 46), Маццителли, Матри, Рагуза (Риччи, 46), Капуто (Маньянелли, 74).

"Генк": Яккерс, Уолш, Брабец, Девас, Ндиди, Кастань, Хейнен (Кумордзи, 89), Карелис (Сабак, 90+3), Саматта, Бэйли (Буффел, 81), Троссар.

Предупреждение: Маццителли, 90+1.

Судья: ГРИНФЕЛЬД (Израиль).

9 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium – Citta del Tricolore