"Генк" и "Мальме" вышли в плей-офф Лиги Европы

"Генк" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы разгромил "Сарпсборг" со счетом 4:0.

В другой встрече группы I "Мальме" в гостях обыграл "Бешикташ" - 1:0.

В плей-офф из этой группы вышли "Генк" и "Мальме", занявшие первое и второе места соотвественно.

Лига Европы

Группа I

"Генк" (Бельгия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 4:0 (2:0)

Голы: Гано, 2 (1:0). Пэйнтсил, 5 (2:0). Берге, 64 (3:0). Айду, 67 (4:0).

"Генк": Вукович, Уронен (Настич, 75), Девас, Мехле, Айду, Посуэло (Малиновский, 65), Сек, Берге, Гано, Троссар (Ндонгала, 80), Пэйнтсил.

"Сарпсборг": Васютин, Хорн, Тамм, Томассен (Аскар, 56), Лунд Нильсен, Халворсен (К.Ларсен, 82), Хайнц, Твейта, Закариассен, Мухаммед (Й.Ларсен, 62), Мортенсен.

Предупреждение: Уронен, 28.

Судья: Ковач (Румыния).

13 декабря. Генк. Стадион "Luminus Arena".

"Бешикташ" (Турция) - "Мальме" (Швеция) - 0:1 (0:0)

Гол: Антонссон, 51.

"Бешикташ": Кариус, Адриану, Медель, Вида, Куарежма, Ляич, Неджип Уйсал, Огузхан Езякуп (Гекхан Тере, 60), Дукурхан Токез, Вагнер Лав (Ларин, 72), Мустафа Пектемек (Аксой, 78).

"Мальме": Далин, Сафари (Брорссон, 55), Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс (Ларссон, 80), Левицки, Траустасон (Кристиансен, 75), Баширу, Розенберг, Антонссон.

Предупреждение: Неджип Уйсал, 61.

Удаление: Куарежма, 65.

Судья: Банти (Италия).

13 декабря. Стамбул. Стадион "Vodafone Park".