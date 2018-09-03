Генеральный директор "Зари": "Никому мы на фиг не нужны в Европе"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов остался разочарован судейством в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Лейпцига" (2:3). Встреча прошла в Германии.

- Никому мы на нафиг не нужны в Европе. Вы видели этот арбитраж? - сказал Рафаилов в эфире программы "ПроФутбол". - За одни и те же нарушения, которые были, я не спорю, и пенальти был, и все было. Но почему не было такой же реакции на нарушение "Лейпцига"?

"Заря" проиграла "Лейпцигу" (2:3) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы, пропустив решающий гол с пенальти на 90-й минуте. Первая встреча прошла в Запорожье и завершилась со счетом 0:0.