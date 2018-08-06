Генеральный директор "Уфы": "Прогрес" отказался меняться с нами домашними матчами Лиги Европы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов – о ситуации с матчами клуба в 3-м отборочном раунде Лиги Европы и РПЛ: встреча 3-го тура чемпионата России с "Краснодаром" назначена на 13 августа, а ответный игра еврокубка с люксембуржским "Прогресом" на 14-е.

– По поводу переноса игры с "Краснодаром" ясности пока нет, должна появиться к вечеру. Надеюсь, что сегодня после нашей встречи с "Анжи" эта эпопея закончится, – сказал Газизов. – Мы пытались договориться с "Прогресом" о том, чтобы поменяться домашними матчами в Лиге Европы, но переговоры не увенчались успехом: у люксембуржцев на ответную игру выпадает празднование 99-летия клуба. (Иван ТОРОПЦЕВ)