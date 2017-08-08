Гендиректор "Црвены Звезды": "Краснодар" - непривлекательный и неизвестный соперник"

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич отметил, что его команде в 4-м отборочном раунде попался один из худших вариантов. Белградский клуб сыграет с "Краснодаром", который, по мнению менеджера, является непривлекательным и неизвестным. Первый матч состоится в Сербии 17 августа.

- Самое худшее, что с нами могло произойти, - это получить непривлекательного и неизвестного соперника с неограниченным бюджетом, который может пригласить любого игрока, - приводит В92 слова Терзича. - Когда мы спросили о бюджете, то в ответ услышали, что у него нет предела. Он составляет около 80 миллионов евро. Единственное, что мешает "Краснодару" покупать игроков за 15-20 миллионов, - это финансовый fair play.